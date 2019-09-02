Can dostlarımız yeni yuvalarını arıyor

Kahramankazan Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde yaşayan can dostlarımız yeni sahiplerini ve yuvalarını arıyor. Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, hayvan edinmek isteyen vatandaşlara, evcil hayvan satışı yapılan dükkânlardan satın almak yerine, merkezlerine gelerek sahiplenme çağrısında bulundu.

AŞI VE KONTROLLERİ ÜCRETSİZ

Belediye, sokak hayvanları bakım ve rehabilitasyon alanında dünyadaki emsalleriyle boy ölçüşen bir merkezi bünyesinde barındırıyor. Ameliyathane, yoğun bakım ünitesi ile tam donanımlı olan merkezde, konusunda uzman veteriner ve uzmanlar görev yapıyor. Merkezde, kuduz ve karma başta olmak üzere tüm aşılar yapılıyor.