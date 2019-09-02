Fatih asker olmak istiyor

Henüz 22 yaşında olmasına rağmen fazla kiloları nedeniyle hareket zorluğu yaşayan Akkoyun, günün büyük bölümünü anne ve babasının yanı sıra iki kız kardeşiyle geçiriyor. Bahçedeki tavuk ve ineklerle ilgilenen Akkoyun, kısa süreli yürüyüşlerde bile zorlandığı için dışarı çıkamıyor. Hormon bozukluğu nedeniyle 3 yaşından bu yana kilo alan Akkoyun, hastalığı yüzünden ilk ve ortaokul dönemlerinde kendisiyle dalga geçildiğini, lisede öğrenimine ara vermek zorunda kaldığını söyledi. Tedavi için toplu taşıma araçlarıyla Ankara'ya gidip gelmek zorunda olduğunu ancak aşırı kilolu olduğu için bazen minibüse alınmadığını anlatan Akkoyun, hayırseverlerin ve yetkililerin desteğiyle obezite tedavisinin ardından mide küçültme ameliyatı olmayı istediğini dile getirdi.

DESTEK BEKLİYOR

Fatih Akkoyun, Ankara'daki bazı hastanelerde yatarak tedavi gördüğünü ancak bir türlü zayıflayamadığını dile getirdi. Bu süreçte özel bir kliniğe de müracaat ettiğini ve mide küçültme ameliyatı için kendisinden 16 bin lira istendiğini ifade eden Akkoyun, "Rahatsızlığım nedeniyle çalışabilecek durumda değilim. Ne ben ne de ailem ameliyat için istenen parayı karşılayabilecek durumdayız. Hayırseverlerden yardım bekliyorum. Hayalim kilo vermek, askere gidebilmek ve takım elbise giyebilmek" dedi.



MADDİ DURUMUMUZ YETMİYOR'

ANNE Fatma Akkoyun da oğlunun tedavisi için uzun zamandır uğraştıklarını, hastanede tedavi gördüğü dönemlerde birkaç kilo veren evladının eve döndükten sonra hızla kilo almaya başladığını aktardı. Oğlunun da yaşıtları gibi herhangi bir sağlık sorunu olmadan hayatını sürdürmesini istediğini vurgulayan Akkoyun, maddi durumlarının ameliyatı gerçekleştirmeye yetmediğine işaret etti.