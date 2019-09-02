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’de ‘denetimli’ temizlik

Giriş Tarihi: 2.9.2019
Kırıkkale’de ‘denetimli’ temizlik
ADALET Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı arasında başlatılan 'Denetimli Serbestlik Temiz Çevre Projesi' kapsamında Kırıkkale'de denetimli serbestlikten faydalanan hükümlüler Kent Orman Parkı'nda çevreye atılan plastik ve cam şişe ile çevrede oluşan diğer atıkları topladı. Bu etkinliğin Türkiye'de 81 ilde aynı anda yapıldığını kaydeden Vali Yunus Sezer, bu etkinlik ile Denetimli Serbestlik Müdürlüğü gözetim ve denetimi altında hapis ve para cezalarının infazı devam etmekte olan hükümlülerin, kamu hizmetine olan katkılarının yakından görülmesi ve alternatif ceza infaz yöntemlerinden birisi olan kamu hizmeti yükümlülüğü ile farkındalığın arttırılarak bu tedbirlerin kamuoyuna tanıtılmasının hedeflendiğini kaydetti.
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Kırıkkale’de ‘denetimli’ temizlik
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