Melis Sezer, 37’nci çiftler zaferini kazandı

Milli tenisçimiz, Gürcistan'daki turnuvada İsveçli partneri Awad ile şampiyon oldu GÜRCISTAN'IN
başkenti Batum'da gerçekleştirilen
toplam para ödülünün 15 bin
dolar olduğu Batumi Ladies Open turnuvasında
1 numaraları seribaşı olarak mücadele
eden Melis- Jacqueline ikilisi finalde Polonyalı
Weronika Falkowska- Paulina Jastrzebska
çiftiyle karşılaştı. Sert zeminde düzenlenen
organizasyonda milli sporcu Sezer
ve partneri Awad ilk sette 5-3 geriye
düştükten sonra toparlanıp tie break sonucunda
7-6 kazanarak açılış setini 1-0 hanelerine
yazdırdılar. Kritik oyunda daha
az hata yapan Sezer ve Awad ikilisi 1 saat
39 dakika sonunda 7-6, 6-3'le şampiyonluğu
elde etti.