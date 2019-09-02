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, 37’nci çiftler zaferini kazandı

Giriş Tarihi: 2.9.2019
Melis Sezer, 37’nci çiftler zaferini kazandı
Milli tenisçimiz, Gürcistan'daki turnuvada İsveçli partneri Awad ile şampiyon oldu GÜRCISTAN'IN başkenti Batum'da gerçekleştirilen toplam para ödülünün 15 bin dolar olduğu Batumi Ladies Open turnuvasında 1 numaraları seribaşı olarak mücadele eden Melis- Jacqueline ikilisi finalde Polonyalı Weronika Falkowska- Paulina Jastrzebska çiftiyle karşılaştı. Sert zeminde düzenlenen organizasyonda milli sporcu Sezer ve partneri Awad ilk sette 5-3 geriye düştükten sonra toparlanıp tie break sonucunda 7-6 kazanarak açılış setini 1-0 hanelerine yazdırdılar. Kritik oyunda daha az hata yapan Sezer ve Awad ikilisi 1 saat 39 dakika sonunda 7-6, 6-3'le şampiyonluğu elde etti.
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Melis Sezer, 37’nci çiftler zaferini kazandı
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