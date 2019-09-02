Melis Sezer, 37’nci çiftler zaferini kazandı

BUGÜN NELER OLDU

başkenti Batum'da gerçekleştirilentoplam para ödülünün 15 bindolar olduğu Batumi Ladies Open turnuvasında1 numaraları seribaşı olarak mücadeleeden Melis- Jacqueline ikilisi finalde PolonyalıWeronika Falkowska- Paulina Jastrzebskaçiftiyle karşılaştı. Sert zeminde düzenlenenorganizasyonda milli sporcu Sezerve partneri Awad ilk sette 5-3 geriyedüştükten sonra toparlanıp tie break sonucunda7-6 kazanarak açılış setini 1-0 hanelerineyazdırdılar. Kritik oyunda dahaaz hata yapan Sezer ve Awad ikilisi 1 saat39 dakika sonunda 7-6, 6-3'le şampiyonluğuelde etti.