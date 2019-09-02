Okul çağındaki çocuklar için 4 beslenme önerisi

BUGÜN NELER OLDU

GÜNÜMÜZÜNen önemli sorunlarından biri olan sağlıksız beslenme alışkanlıkları, en çok okul çağındaki çocukları etkiliyor. Öğrencilerin okul başarısına da etki eden bu sorunun öncelikle ailede çözülmesi, anne babaların sağlıklı beslenme alışkanlıkları ile çocuklarına örnek olması gerekiyor. Diyetisyen Merve Kaplan, okulların açılmasıyla birlikte, çocukların beslenme düzeniyle ilgili önerilerde bulundu. Okul çağındaki çocukların beslenmesi; yaşa, cinsiyete, fiziksel aktiviteye ve kiloya göre değişiklik gösterir günlük öğün sayısı en az 4 öğün olmalıdır. Çocukların beslenmesinde; karbonhidrat, protein, vitamin ve mineral ile yağlar yeterli düzeyde olmalıdır. Süt ürünlerinden, et ve yumurta ya da kuru baklagillerden, mevsim sebze ve meyvelerinden, tahıl gurubundan yağ ve yağlı bitkilerin tohumlarından yeterli düzeyde tüketilmelidir.