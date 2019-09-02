Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bölgeler Haberleri > Ankara Başkent Haberleri > Okul çağındaki çocuklar için 4 beslenme önerisi

için 4 beslenme önerisi

Giriş Tarihi: 2.9.2019
Okul çağındaki çocuklar için 4 beslenme önerisi
GÜNÜMÜZÜN en önemli sorunlarından biri olan sağlıksız beslenme alışkanlıkları, en çok okul çağındaki çocukları etkiliyor. Öğrencilerin okul başarısına da etki eden bu sorunun öncelikle ailede çözülmesi, anne babaların sağlıklı beslenme alışkanlıkları ile çocuklarına örnek olması gerekiyor. Diyetisyen Merve Kaplan, okulların açılmasıyla birlikte, çocukların beslenme düzeniyle ilgili önerilerde bulundu. Okul çağındaki çocukların beslenmesi; yaşa, cinsiyete, fiziksel aktiviteye ve kiloya göre değişiklik gösterir günlük öğün sayısı en az 4 öğün olmalıdır. Çocukların beslenmesinde; karbonhidrat, protein, vitamin ve mineral ile yağlar yeterli düzeyde olmalıdır. Süt ürünlerinden, et ve yumurta ya da kuru baklagillerden, mevsim sebze ve meyvelerinden, tahıl gurubundan yağ ve yağlı bitkilerin tohumlarından yeterli düzeyde tüketilmelidir.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Okul çağındaki çocuklar için 4 beslenme önerisi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN