Okulların açılmasıyla alerjik reaksiyonlar artıyor

BUGÜN NELER OLDU

, bu nedenle besin alerjisi gelişen bir çocuğun tedavisinin tamamlanmasına rağmen, ilerleyen dönemde görülebilecek başka bir alerjik sorunun belirlenebilmesi için hastanın belirli aralıklarla takip edildiğini dile getirdi.Alerjik ataklarda mevsimlerin de büyük önem taşıdığını vurgulayan Şahiner, bahar dönemlerinin riskli olduğunun altını çizdi.Şahiner, "Bu dönemlerde astımı olan bir çocuk astım atağı geçirebiliyor, bahar dönemlerinde polen düzeyleri yükseldiği için alerjik nezlesi olan çocukta hapşırık, aksırık, burun tıkanıklığı gibi bulgular artıyor. Bu durum çocuğun hem uyku düzenini bozuyor hem yaşam kalitesini etkiliyor. Dolayısıyla alerjik reaksiyonlara bağlı gelişen sorunlar, okul başarısına da negatif yansıyabiliyor" diye konuştu. Sonbaharda okulların da açıldığını anımsatan Şahiner, dolayısıyla bu dönemde alerjik reaksiyonlarda artış yaşayan çocukların, eğitim döneminde sıkıntılar ile karşılaşabildiğini hatırlattı. Doç. Dr. Şahiner, daha küçük yaş grubundakilerin eylül ayı ile kreş ve anaokuluna başladığına işaret ederek, "Bu çocuklarda besin alerjisi olması durumunda aileleri hem kreş yönetimini hem de öğretmenleri bu konuda bilgilendirmeli" dedi.