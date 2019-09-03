Dolandırıcı lüks hayatı çetenın

Ankara polisi, devre mülk sahiplerini hisselerini yabancılara değerinden daha fazla fiyata satacakları vaadi ile 2 milyon 500 bin lira dolandıran kişileri 'Prizma Operasyonu' yakalamıştı. Operasyon sonrasında çetenin yaşadığı lüks hayat ve dolandırma yöntemlerinin detayları ortaya çıktı. Kirli oyunun adına 'Prizma' adını veren 46 şüpheliden 9'u tutuklandı, 37 zanlı adli kontrol ile serbest kaldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlatmış olduğu nitelikli dolandırıcılık, resmî belgede sahtecilik, kasten yaralama ve tehdit suçları konulu soruşturma kapsamında yapılan yaklaşık 2 aylık çalışma neticesinde Ankara, Muğla ve Denizli'de yapılan eş zamanlı operasyonla (46) şüpheli Ankara Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı. Ayaş, Kızılcahamam ve Haymana ilçelerinde bulunan termal tesisler başta olmak üzere çeşitli tesislerde devre mülk sahibi olan kişileri arayarak hisselerini değerinden 2-3 kat daha fazla fiyata yabancı uyruklu şahıslara satacakları vaadinde bulunarak vatandaşları dolandırdıkları ortaya çıkarılan şebekenin bu yöntemle yüzlerce kişiyi mağdur ettiği yapılan çalışmalarla anlaşıldı.Mağdurlara telefon üzerinden ulaşan şüpheliler daha çok kişiye ulaşabilmek için anket şirketlerinden önceden anket yapılmış kişilerin bilgilerini satın alarak temin ettiler. Çağrı merkezinden arıyoruz izlenimi verdikleri vatandaşları size reddetmeyeceğiniz bir teklifimiz var diyerek Kızılay'daki ofislerine davet ettiler. Görüşmeyi kabul eden mağdurları özenle hazırlanmış lüks ofiste ağırlayan şüpheliler ofise gelenleri ikna etmek için özel görüşme odalarına aldılar. İkna etme konusunda özel eğitim verdikleri personelle görüştürüp ikna ettiler.



SAHTE MÜŞTERİLER İLE KANDIRDILAR

İkna etmekte güçlük çektikleri kişileri kendi içlerinden belirledikleri personelleri daha önceden devre mülk satmış ve satıştan kaynaklanan parayı almaya gelen müşteri gibi göstererek, sahte para dolu çantaları dolandırmaya çalıştıkları kişinin önünde vererek etkilediler.



EFT'Yİ YAPTIK, YARIN HESABINIZDA

Mağdurlar paralarını istediklerinde hesaplarına internetten ileri tarihli EFT yapıp bunun dekontunu göstererek paralarını yolladıklarını beyan eden dolandırıcılar mağduru kandırmakta kullandıkları ileri tarihli EFT talimatını iptal ediyorlardı. Şüphelilerin "Prizma sistemi" şeklinde adlandırdıkları yapılanmada prizmanın 8 köşesini temsilen 8 unsur vardı. Genel müdür, müdür, şef, teşrifatçı, planlayıcı, iknacı, konuşmacı, datacı, pazarlayıcı, refakatçi, aracı gibi kod adları kullandılar ve dolandırdıkları mağdurlar hakkında dolamak tabirini kullandıkları anlaşıldı.



2 BUÇUK MİLYONLUK VURGUNUN KİRLİ YÜZÜ

Masrafları bahane edip para istediler, depozito dediler İşlemlerı başlatabilmek için belirli miktar ödenmesi gerektiğini söyleyerek vatandaşlardan para talep eden şüpheliler bu verilen parayı depozito vermeye benzettiler. Satışla birlikte bu alınan ücreti geri iade edeceklerini söylediler.

BUGÜN NELER OLDU