Güreşte ‘Gelişim Kampları’ sürüyor

TÜRKIYE Güreş Federasyonu gelişim kamplarında çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Yatılı İlköğretim Bölge Okulu (YİBO) ve güreş liselerinin sayılarını artıran federasyon, gelişim kamplarına da büyük önem veriyor. Afyonkarahisar'da serbest stilde 55, İstanbul Sarıyer Mersinli Ahmet Güreş Kamp Eğitim Merkezi'nde grekoromen stilde 55, Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde ise 50 kadın sporcu çalışmalarını sürdürüyor. 11-13 yaş grubundaki güreşçiler, deneyimli hocalar tarafından yetiştiriliyor. Federasyon Genel Sekreteri Tahir Yılmaz, "Güreş ata sporumuz, şu an Türkiye'nin uluslararası alanda en başarılı branşı. Altyapı çok önemli. Şu anda Afyon, İstanbul ve Ankara'da gelişim kamplarımız var. Çok değerli hocalarımız eşliğinde çalışmalar sürüyor. Bizler de federasyon olarak her türlü desteği vermeye devam ediyoruz. Buradan Avrupa, dünya ve olimpiyat şampiyonaları çıkaracağımıza olan inancımız tam" dedi.



İŞTE DEV KADRO

Dünya Güreş Şampiyonası'nda erkekler serbest stilde mücadele edecek milli sporcular belirlendi. 14-22 Eylül tarihlerinde Kazakistan'da gerçekleştirilecek şampiyonada Serbest Milli Takımı şu sporculardan oluşacak: 57 kilo: Süleyman Atlı, 61 kilo: Recep Topal, 65 kilo: Selahattin Kılıçsallayan, 70 kilo: Mustafa Kaya, 74 kilo: Soner Demirtaş, 79 kilo: Muhammet Nuri Kotanoğlu, 86 kilo: Fatih Erdin, 92 kilo: Süleyman Karadeniz, 97 kilo: İbrahim Çiftçi, 125 kilo: Taha Akgül