İlke olimpiyat için yükselecek

BUGÜN NELER OLDU

MODERN Pentatlon Dünya Şampiyonası bugün Macaristan'da başlayacak. Kadınlarda Türkiye'yi temsil edecek İlke Özyüksel, olimpiyat kotası için mücadele edecek. Modern Pentatlon Dünya Şampiyonası bugün Macaristan'da start alıyor.ŞAMPIYONADA İlke, ilk 3'e girmesi halinde 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılım hakkı kazanacak. İlke Özyüksel; yüzme, eskrim, laser-run ve binicilik müsabakalarında kota mücadelesi verecek. Milli sporcu, ilk müsabakasına yarın yüzme, eskrim ve laser-run branşlarında çıkacak. Şampiyona, 8 Eylül Pazar günü sona erecek.