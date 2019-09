Başkentlilerden ulaşım zammına tepki

BUGÜN NELER OLDU

EGO Genel Müdürlüğü ve UKOME kararı doğrultusunda toplu taşıma ücretlerine, 3 yılın ardından yüzde 30'luk zam yapıldı. 2.5 TL olan Ankarakart biniş ücreti 3.25 TL'ye, 1 TL olan transfer ücreti 1 lira 60 kuruşa yükseldi. Öğrenci biniş ücretine zam yapılmazken, indirimli transfer ücreti 25 kuruştan 75 kuruşa yükseldi. Belediye yapılan zamma gerekçe olarak doğalgaz, elektrik, akaryakıt, araç bakım onarım maliyetlerindeki fiyat artışını gösterdi. Halk yapılan zamlara ve seçimden önce verilen sözlerin tutulmamasına tepkili.Özel sektörde çalışan Metin Demir (45): Özel halk otobüsü, EGO ve zaman zamanda dolmuş kullanıyorum. Günde en az dört kez bu araçları kullanmak zorundayım. Zamdan önce dolmuş için günde 10 TL ödüyordum şimdi günlük 13 TL ödüyorum. Vatandaşın maddi durumu düşünüldüğünde aşırı yüksek. Öğrenci kesimi için aileler zorlanacak. En azından onlar için bir iyileştirme çalışması yapılmalı. Ekonomik durum düşünüldüğünde büyük rakam. Ulaşım zorunlu sonuçta, mecburi olarak karşılayacağız bu rakamı. İşe, okula giderken kullanmak zorundayız. Her zamda olduğu gibi özel yaşantımızdan, yediğimizden, içtiğimizden kısacağız. Abdi İpekçi Parkı'nda çaycılık yapan Ağca Meşeler (79): Her gün sabah akşam dolmuş kullanıyorum. Çaycılıktan kazandığım 30 liranın yarısı yola gidiyor. Zamlar hiç iyi olmadı, çaycılıktan kazandığım ne ki zaten? Evde üç yetim var, biri okuyor, diğer ikisi çalışmak zorunda. Özellikle biz maddi durumu kötü olanlar çok etkileniyor bu zamlardan. Yediğimizden içtiğimizden, giyimimizden kısmak zorunda kalacağız. Her gün sabah akşam dolmuş veya EGO kullandığını söyleyen Maliyeci İsmail Gönülal (25): Gelen zamlar maaşımıza yansımıyor tabi ki. Doğru değil, bu kadar ekonomik sıkıntımız varken. Çok şükür ben çok etkilenmiyorum ama ekonomik durumu gerçekten çok kötü olan arkadaşlarımız var. Yenilenden, içilenden kısılacak, çoğu kişi çocuklarının cep harçlığını kısmak zorunda kalacak muhtemelen.67 yaşındaki Kaynakçı Mustafa Gölcük: Hemen hemen her gün özel halk otobüsü kullanıyorum. Serbest kartım var, bu yüzden kişisel olarak çok etkilenmiyorum bu zamlardan ama çocuklarımız işe, torunlarımız okula toplu taşıma ile gidiyorlar. Onlar için sıkıntı olur, maddi durumu yetersiz olan çok fazla insan var muhtemelen onlar zorlanacak.ZAMMIN ardından oluşan fiyat farkını giderebilmek için özel hayatından kısmak zorunda olduğunu belirten 55 yaşındaki çiftçi İlhami Gör: Sabah akşam işe gidip gelirken EGO kullanmak zorunda kalıyorum. Mecburen zammı karşılamak için uğraşacağız. Yediğimizden, içtiğimizden kısacağız, öğrencimizin harçlığından kısacağız, yapacak bir şey yok. Bu zam için para harcamak yerine evime bir ekmek fazla alabilirdim.TEMIZLIKÇI Savaş Soysal (44): İşe gelmek için EGO kullanıyorum. İki çocuğum var onlar da her gün okula gidip gelmek için kullanıyorlar. Aylık 400-500 TL ulaşıma vereceğiz mecburen. 3 gün önce 2.50 TL şimdi 3.25 TL ödeyeceğim. Ekonomik planlamayı ulaşım zammının ardından değiştirmek zorunda kalacağız. Yaptığım ek iş te yetmeyecek. Çocuklarımızın harçlığından, yediğimizden, içtiğimizden kısıp ulaşım ücretine ayıracağız, evlatlarımın eğitimlerini tamamlamaları için uğraşacağız.ÇAYCI Hüseyin Keser (50): Her gün halk otobüsü kullanıyorum. Devletin kestiği parmak acımaz ama gücü yetenlere acımaz. Bu zammı kaldıramayacak çok insan var. Zam yüzünden günlük ihtiyaçlarından feragat etmek zorundalar. Bu zamlar yapılırken herkesin maddi durumu dikkate alınmalı.16 yaşındaki lise öğrencisi Elif Azra Erdem: Okul döneminde toplu taşımayı sık sık kullanmak zorunda kalıyorum. Dolmuş ve EGO kullanıyorum. Benim cebimden gitmeyecek belki ama ailemizi etkileyecek. Zamdan dolayı harçlığımdan kısabilirler. Bir bütçe planlaması yapacaklar, bazı aktivitelerden feragat etmek zorunda kalabiliriz.