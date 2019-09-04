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’den ‘okula dönüş şenliği’

Giriş Tarihi: 4.9.2019
Next Level AVM’den ‘okula dönüş şenliği’
NEXT Level AVM, yeni eğitim ve öğretim yılını eğlence dolu bir şenlikle karşılıyor. Uzun bir yaz tatilinin ardından okul sıralarına dönen minikler, Next Level AVM'de düzenlenen şenlik programı ile okula dönüş sevincini doyasıya yaşayacak. Eylül ayı boyunca her hafta sonu gerçekleşecek olan Okula Dönüş Şenliği'nde, 3 yaşından 12 yaşa tüm çocukların gönüllerince eğlenebilecekleri etkinlik ve atölye çalışmaları yer alacak. Şenlik programı kapsamında AVM'nin her yerinde farklı bir etkinlik alanı kurulacak.
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Next Level AVM’den ‘okula dönüş şenliği’
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