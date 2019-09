Şehit aileleri etkinlikte bir araya geldi

BUGÜN NELER OLDU

EMNIYET Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı (EMŞAV) Genel Başkanı Abdurrahman Yılmaz ve EMŞAV Onursal Başkanı Yaşar Alkaya her yıl olduğu gibi bu yılda şehit ailelerine destek için pazar günü düzenlemiş olduğu yemekli etkinlikte bir araya geldiler. Etkinlikte söz alan Genel Başkanı Abdurrahman Yılmaz şehitlere Allahtan rahmet, gazilere de acil Şifalar temennisinde bulundu. Başkan Yaşar Alkaya, "Bu vatan için canlarını feda eden aziz şehitlerimiz ve kahraman gazilerimizin hatıraları önünde saygıyla eğiliyor ve şehit aileleri ve gazilerin her zaman yanlarında olduğunu, her türlü istek ve ihtiyaçlarını karşılamak için çalışmayı görev bildiğini söyledi.