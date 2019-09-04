Sezon açıldı tezgâhlar canlandı

BUGÜN NELER OLDU

Denizlerde av yasağının 1 Eylül'de sona ermesiyle birlikte "Vira Bismillah" diyen balıkçılar tezgâhlarını mezgit, levrek, barbun, istavrit ve hamsiyle doldurdu. Palamut'un bu yıl az olacağını, hamsinin de bol olacağını vurgulayan Besi Balık'ın sahibi Mustafa Süslü, "Balıkçıların öngörüsüne göre bu yıl hamsi bol olacak. Daha önceki senelerde hamsi bol olacak dediklerinde denizler soğumadığı için bol olmamıştı. Ekimden sonra deniz soğumayınca balık soğuğa kaçıyor. İnşallah söylediğimizin tersi olur" dedi.Balıkçılardan aldığımız duyumlara göre palamut bu yıl çok az olacak. Bizi yanıltır inşAllah diyen Süslü, "Bundan önceki yıllarda Temmuz sonunda palamut mutlaka Ankara tezgâhlarına düşerdi. Ama bu sene hiç siftah yapmadık. Geçtiğimiz Eylül'de palamut boldu. Sezon sezon değişiyor. Fiyatlar genellikle balık bol olursa düşüyor, az olursa yükseliyor. Borsa gibi. Bugün 10 TL olan palamut bir gün sonra 20 TL olabiliyor. 25 yıldır bu sektördeyim. İlk defa palamut'un Ağustos ayında gelmediğini gördüm. İnşallah bizi yanıltır. Çünkü palamut hem balıkçılar için hem de tüketici için önemli bir tür. Balıkçılar için maddi yönden, tüketici içinde besin yönünden önemli. Hem bol olursa ucuz olur, vatandaşlar daha fazla faydalanır. Hem de biz verdiğimiz 4-5 aylık molada kaybettiğimiz maddiyatı yeniden kazanmış oluruz. Zararımızı karşılarız" dedi.Balıkçıların öngörüsüne göre bu yıl hamsi çok olacak. Daha önceki yıllarda hamsi bol olacak dediklerinde denizler soğumadığı için bol olmamıştı. Ekimden sonra deniz soğumayınca balık soğuğa kaçıyor. İnşallah söylediğimizin tersi olur. Sezon, palamut ile başlar ardından istavrit, mezgit, tekirle tezgâhlar süslenir. Ondan sonra hamsi gelir, hamsi ile birlikte çinekop, lüfer satışı daha sonra kalkan başlar. Verimli bir sezon olursa bunların hepsini tezgâhlarda görürüz" diye konuştu. Bilinçsiz avlama yapıyoruz diyen Süslü, "Sene seneyi arattırıyor ve her geçen sene daha kötüye gidiyor. Çünkü bilinçsiz avlanma yapıyoruz. 30 yıldır bütün uyarılara rağmen düzeltilemiyor bu durum" dedi.