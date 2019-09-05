Avrupa taekwondo şampiyonası başlıyor

BUGÜN NELER OLDU

AVRUPA Taekwondo Birliği (WTE) tarafından düzenlenen şampiyona bugün İsveç'in Helsingborg şehrinde başlıyor. 35 ülkeden 458 sporcunun mücadele edeceği şampiyonada Türkiye'yi 16 erkek, 16 kadın sporcu temsil edecek. Türkiye Taekwondo Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Metin Şahin, İsveç'e takım olarak başarılı olacaklarına inandığını söyleyerek, "Güçlü bir kadroyla Avrupa şampiyonasında boy göstereceğiz. Sporcularımız ve teknik ekibimiz iyi bir şekilde bu şampiyonaya hazırlandı. Teknik ekibimize ve sporcularımıza güveniyoruz. Takım halinde kürsüde yer alacağımıza inanıyorum. İsveç'ten en iyi sonuçlarla dönerek ülkemizi gururlandırmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.