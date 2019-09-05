Eşinin boğarak öldürdüğü kadın, toprağa verildi

BUGÜN NELER OLDU

yıllık eşi İbrahim Köksal (40) tarafından boğularak öldürülen 4 çocuk annesi Sibel Köksal (38), cenaze namazının ardından gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı. Mamak Bahçeleriçi Mahallesi'nde oturan ev kadını Sibel Köksal, tartıştığı eşi İbrahim Köksal tarafından boğularak öldürüldü. Daha sonra eşinin cansız bedenini defalarca bıçaklayan İbrahim Köksal, polisi arayıp, cinayeti itiraf etti. Köksal, gözaltına alındı. Sibel Kösal'ın cenazesi, dün Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi. Sibel Köksal için Ahmet Efendi Camii'nde cenaze namazı kılındı. Cenazeye Köksal'ın yakınları katıldı. Köksal'ın cenazesi, ikindi namazından sonra kılınan cenaze namazı ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi. İbrahim Köksal ise adliyeye sevk edildi. Köksal çifti arasında herhangi bir sorun bulunmadığı öğrenildi.