Gecekondu’da 1 koltuk ona adansın

Ankaragücü camiasını sarsan haber dün geldi. Yakalandığı amansız hastalık Osman Ağören'i 1 Ağustos'ta buldu. 8 Ağustos'ta kanser teşhisi kondu, 21 gün mücadele eden Ağören, 1 Eylül'de hastaneye kaldırıldı. İki gün yoğun bakımda kaldıktan sonra önceki gün hayata gözlerini yumdu. Ankaragücü, 2011-2012 sezonunda ligin bitimine 6 hafta kala 25 Şubat 2012'de Karabük'e yenilince Süper Lig'den düşmesi kesinleşmişti. O maçta tribünde olan Ağören ile 10 yaşındaki oğlu Ömer Faruk'un fotoğrafı simge oldu.

13 YAŞINDAN BERİ...

Ankaragücü'nün sıkı takipçisi olan ve her maçta tribünde yerini alan Osman Ağören için Ankaragücü kulübü, futbolcular ve taraftar grupları "Başımız Sağolsun" mesajları yayınladı. Gecekondu grubu, "Osman Ağabeyimiz rahmetli olmuştur. Camiamızın başı sağ olsun" açıklamasını yayınlayarak, tribünlerinde bir koltuğun ona adanması teklifini getirdi: "İhtiyar Kurt, 13 yaşından beri Gecekondu tribünündeydi, koltuğu ebediyen onun kalmalı..."



BURADA DOĞDUM BURADA ÖLECEĞIM

30 Mayıs 2018 tarihinde "Baba ve Oğulun sevinç gözyaşları" başlıklı röportajımızda Osman Ağören, "Burada doğdum burada öleceğim. Ömrümüzü verip orada ihtiyarladığımız için bu lakabı koydular. Ben Ankaralıyım. Şehrimin milliyetçisiyim. Etrafımızda İstanbul takımlarından arkadaşlarımız vardı ama ben Ankara çocuğu olduğum için 50 yıldır Ankaragüçlüyüm ve Gecekondu tribünündeyim" demişti.



"NE KADAR SEVENİ VARMIŞ!"

KIZI Tümay Ağören, "O benim canımdı, herşeyimdi. Hastanede yatarken nasılsın diye Sorduğumuzda bize sadece Yorgun'um dedi. Son kez baktım, gülümsüyor gibiydi. Hep anlatırdı. İstediği gibi cenazesi oldu. Atkıları tabutunun üstünde, sevenleri burada" dedi. Eşi Gülsüm Ağören ise, "Ne kadar seveni varmış, herkes geldi. Ben acımdan başka birşey diyemiyorum" demekle yetindi.