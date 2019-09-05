Kalp damarları ters doğan Hayat bebek, hayata tutundu

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çıkan ana damarların ters yerleşimi hastası 13 günlük Hayat bebek, 5 saat süren ameliyatla sağlığına kavuşarak hayata tutundu. Tokat'ta oturan Tuba (32) ve Arif Marmara (37) çiftinin 3'üncü çocukları Hayat bebeğin, anne karnında 5,5 aylıkken kalpten çıkan ana damarlarının ters yerleşimli olduğu fark edildi. Tuba Marmara, Tokat'taki doktorunun yönlendirmesiyle Ankara'da Dr. Sami Ulus Devlet Hastanesi'nde 13 gün önce Hayat adını verdiği bebeğini dünyaya getirdi. Yapılan tetkiklerde nadir görülen 'büyük arterlerin transpozisyonu' hastalığı tanısı kesinleşen Hayat bebek, 7 günlükken ameliyat edildi. Hayat bebek, başarılı geçen operasyonla sağlığına kavuştu. Dr. Sami Ulus Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Kalp ve Damar Cerrahisi Klinik Şefi Doç Dr. Mehmet Taşar, "Doğumu hastanemizde kontrollü bir şekilde yaptık. Daha sonra da ameliyatı gerçekleştirdi. Bu ameliyatlar genellikle doğumdan sonra hemen acil yapılan ameliyatlar değil. Hastanın gerekli tetkiklerini yaptıktan sonra 7'nci günde açık kalp ameliyatını yaptık, 5 saat sürdü. Ameliyat sonrası dönemde bir sıkıntı olmadı. Ameliyat sonrası gayet iyi durumdayız" dedi.