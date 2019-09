Sokakta sağlık hızmetı

Açılışta konuşan Sağlık Bakan Yardımcısı Emine Alp Meşe, temel amaçlarının koruyucu sağlık hizmetlerinin ülke genelinde yaygın, etkili ve gereken kalite düzeyinde sürdürmek olduğunu belirtti. Bu yılki halk sağlığı haftası temasının "Anne ve Çocuk Sağlığı" olduğunu belirten Meşe, "Bu kapsamda yürüttüğümüz çalışmalar içinde anneler ve çocuklar özel bir önceliğe sahiptir. Çünkü anneler, ailenin ve toplumun temelidir. Çocuklar da bir ülkenin geleceği ve umududur" diye konuştu. Meşe, "15 ile 49 yaş arasındaki tüm kadınların sağlık açısından değerlendirilmesinin sağlanması, üreme dönemi kadın sağlığı göstergelerinin iyileştirilmesi, doğurganlık çağındaki kadında riskli durumların tespit edilmesi, gebelik öncesi danışmanlık verilmesi, erken dönemde gebelik tespiti yapılabilmesi için yılda en az iki kez birinci basamak sağlık kuruluşları ve aile hekimleri tarafından izlenmektedir. Evlilik öncesi sağlık raporu almak için başvuran kişilere sağlıklı aile yapısı, üreme sağlığı, üreme sağlığı yöntemleri, cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar, akraba evliliği ve genetik geçişli hastalıklarla ilgili danışmanlık hizmeti verilmesi, evlenecek çiftlerin olası riskler, sonuçları ve korunma yolları konularında bilinçlendirilmesi amaçlanmaktadır. Gebelerin bilinçli doğum yapmalarını sağlamak için gebe bilgilendirme sınıflarında anne adaylarına bilgi verilmektedir" diye konuştu.

20 YAŞINDAN İTİBAREN

Meme kanseri standında vatandaşları bilgilendiren İl Sağlık Müdürlüğü Kanser Birim Sorumlusu İskender Kög, meme kanserinin ülkemizde genellikle 40 yaşından itibaren görüldüğünü vurgulayarak, Meme kanseri taramasını 40 yaşından itibaren 69 yaşına kadar 2 yılda bir momografi çekerek yapıyoruz. Ancak buraya gelene kadar 20 yaşından itibaren her kadına ayda bir kendi kendine meme muayenesi yapmasını öneriyoruz. Evde koltuk altından başlayarak kendilerinin kontrol etmesi gerekir. 2 yılda bir 39 yaşına kadar sağlık personeline muayene ettirmesini öneriyoruz. Meme kontrolünü her ay adet bittikten 3-4 gün sonra ideali tekrar adet görene kadar olan dönemde yapabilir. Bakanlığımız bu kontrolleri tamamen ücretsiz şekilde yapıyor. Ankara'da 12 tane KETEM var buralara gittiklerinde bu taramaları yaptırabiliyor. 40 yaşından itibaren mutlaka taramaya gitmesi gerekir" dedi.

YAĞ VE KAS ÖLÇÜMÜ

Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Biriminde Görevli Diyetisyen Nilüfer Eroğlu, stantta kan şekeri, boy ve kilo ölçümü yaptıklarını söyledi. Halk Sağlığı Hizmetleri Ruh Sağlığı Biriminde görevli Psikolog Sevim Balcı Stres düzeyini öğrenmek isteyenlere 20 sorudan oluşan bir anket hazırladıklarını ifade etti.



Sokakta hastalığını öğreniyorsun

PROGRAMDA, stantlara yoğun ilgi göstererek, sağlık taraması yaptıran vatandaşlar hekimlerden bilgi aldı. Sağlık taramalarında risk görülen vatandaşlar ise hekimler tarafından birim ve hastanelere yönlendirildi. Sokakta aile hekimliği tanıtımı, sağlıklı beslenme ve hareketli hayat, tansiyon ve şeker ölçümü, ağız ve diş sağlığı danışmanları, kanser danışmanlığı, stresle başa çıkma ve psikolojik dayanıklılık ile sağlıklı gıda gibi stantların bulunuyor.

Sadık Akdemir (68): Bakanlığımıza teşekkür ediyoruz. Biz millet olarak hastaneye gitme konusunda ihmalkârız. İşi gücü bahane edip, gitmiyoruz. Haftada bir kere bile bizim için iyi, avantajlı bir uygulama. Keşke bir seneye yayılsa ve ara ara bu tarz stantlar kurulsa.

Halime Dinç (55): Çok güzel bir uygulama, farkındalık oluşturmak açısından da oldukça iyi. İnsanlar sağlığını önemsemiyor. Çoğu insan şeker hastası, tansiyon hastası ama doktora gitmediği için bilmiyor bu durumu. Bu bakımdan avantajlı, burada kısa bir muayene ile hastalığından haberdar oluyor. Bende şeker, tansiyon hastasıyım, televizyonda duyduk dün, gelelim bakanlığımızın uygulamasından yararlanmak istedik.

Alaattin Avcı (65): Çok beğendim uygulamayı, sonraki dönemlerde de umarım devam eder bu uygulama. Sağlık önemli bu tarz teşvik edici projelerde çok önemli. Bakanlığımız çok iyi düşünmüş, projeyi üretene, hayata geçirene çok teşekkür ederim.

İlyas Öztürk (75): Uygulamadan memnunuz ancak ayrıntılı muayene daha güzel olurdu bence, her sene kurulmalı bu stantlar. Hastaneye gitmeyen, gitmek istemeyen vatandaşlar yararlanıyor.

MERVE SAFA AKINTÜRK