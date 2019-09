Çocuklar inanmış

BUGÜN NELER OLDU

erbest Güreş Milli Takımı, Kazakistan'ın başkenti Nursultan'da 14-22 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek'na iddialı gidiyor. 10 sıklette mücadele edecek olan milliler, son dünya şampiyonasında 1 gümüş ve 1 bronz madalya kazanmıştı.Şampiyona öncesi milli güreşçiler açıklamalar yaptı.74 kiloda mücadele eden Soner Demirtaş: "Zor bir Dünya Şampiyonası olacak, 2020 Olimpiyatları'nın vizesi alınacak. Bazı sıkletlerin de olimpiyat sıkleti olması yoğunluğu daha da artıracak. Ben 74 kiloda zor bir sıklette yarışıyorum. İnşallah orada en güzel şekilde olimpiyat vizesini alırız da olimpiyatlara kafamız rahat hazırlanırız. 2016 Olimpiyatları'nda 3'üncü olmuştum. Burada da çıtayı yükseltmek istiyorum."65 kiloda Türkiye'yi temsil edecek Selahattin Kılıçsallayan, "Avrupa Şampiyonası'nda 2'nci olmuştum. İnşallah bu Dünya Şampiyonası'nda da final yapıp bu kez şampiyon olmak. Seri başında 3. sıradayım. Şu an seri başı olarak katılacağım. Olimpiyatlara 1 yıl kala ilk 6 içerisine girmek ve gitmeye hak kazanmak bizim için büyük bir avantaj. Çünkü 1 yıl önceden olimpiyat hedefini koyarak çalışacaksın. İnşallah bunu başarmak için elimizden gelen mücadeleyi vereceğiz" dedi."DÜNYA şampiyonası benim için 2018'de kötü geçmişti. 9 yıldır tek madalyasız döndüğüm sene oldu. Belki bu Dünya Şampiyonası'ndan da madalyasız dönebilirim. Şu an Dünya Şampiyonası'nda güreşen ekibin en tecrübeli ismiyim. Ankara'daki kamplar dahil eve dahi gitmeyerek fedakarlık yaptım. Bunun da meyvesini alacağımı düşünüyorum.""BURADA ilk 6'ya giren sporcular olimpiyatlarda güreşme hakkını elde edecek. Benim de ilk hedefim bu Dünya Şampiyonası'nda olimpiyat kotasını alabilmek ve 2020'de güreşebilmek. Kazakistan'da hedefimiz öncelik olarak şampiyonluk. Sonrasında ise tabii ki ilk 6'ya girip olimpiyat sıkleti olduğu için olimpiyatlarda yarışma hakkını elde etmek."92 kiloda yarışacak olan milli güreşçi Süleyman Karadeniz: "Hazırlıklar güzel gidiyor. Burada güreş antrenmanlarına ağırlık vereceğiz. Orada da ilk hedefimiz zaten altın. En kötü ilk üç. Biraz heyecan, stres olabilir. Bu da bizi biraz etkileyebilir. İlk hedefim altın madalya, en kötü ilk üçe girebilmek."SON Dünya Şampiyonası'nda 86 kiloda gümüş madalya kazanan Fatih, "Avrupa Şampiyonası'nda 10 sıklette 7 madalya alarak başarılı bir Avrupa Şampiyonası geçirdik. Şimdi önümüzde Dünya Şampiyonası var yine 10 sıklette ilk hedefimiz yine madalya almak. Ancak en önemlisi kendi sıkletimde yani olimpiyat sıkletinde madalya alıp 2020 Olimpiyatları'na tam kadro katılmak. Hedefimiz bu ve takım olarak hazırız" diye konuştu.79 kilo madalya mücadelesini veren milli güreşçi Muhammed Nuri Kotanoğlu: "Ülkemizi de en iyi şekilde temsil edeceğimize inanıyorum. Son yılların en iyi takımı şu an Türk güreş takımı. Geçen de Avrupa Şampiyonası'nda yine iyi bir derece aldık, 3 tane altın madalyamız oldu. Olimpiyatlardan da en iyi şekilde madalyayla döneceğimize inanıyorum.""YÜKSEKLIK hazırlık, kondisyon kampları ve şimdi form kampımız var, son kampımız. Diğer dünya şampiyonalarına göre bu Dünya Şampiyonası çok farklı olacak. İlk 6'ya giren olimpiyat kotasını direkt alacak. Ben geçen yıl dünyada 3. oldum. İnşallah bu seneki hedefim yine şampiyonluk. Dünya şampiyonu olup, olimpiyatlara favori bir şekilde gitmek istiyorum. İnşallah öyle de olur."61 kilo tatamiye çıkan milli güreşçi Recep Topal, "6-7 aydır çalışmalarımıza devam ediyoruz. Güzel bir çalışma ortamımız var. Bu kamp son kampımız ve form idmanları ile geçecek. İnşallah hazır bir şekilde katılıp madalya alırız. Avrupa Şampiyonası'nda talihsiz bir yenilgi aldım ama Dünya Şampiyonası'nda öyle olmayacağını umut ediyorum. Hedefim altın madalya. Başarmak için de elimden geleni yapacağım" dedi.