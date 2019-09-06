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Geleceğin teknolojileri ‘’nde

Giriş Tarihi: 6.9.2019
Geleceğin teknolojileri ‘Teknoloji Festivali’nde
EN yeni teknolojiler 7-22 Eylül tarihlerinde ANKAmall'da gerçekleşecek Teknoloji Festivali'nde başkentlilerle buluşacak. ECE Türkiye tarafından yönetilen ve 20'nci yılını birbiri ardına renkli etkinliklerle kutlayan ANKAmall, heyecanla beklenen Teknoloji Festivali için gün sayıyor. 7 Eylül'de başlayacak festivalde hızla gelişen teknolojinin geldiği nokta gözler önüne serilecek. Sanal gerçeklik uygulamalarının damga vuracağı festivalde robot kulübü, birbirinden ilginç atölye çalışmaları, beyin gücü ve konsantrasyon yarışları ve çocuklar için maker çocuk atölye çalışmaları yer alacak. Festivale katılanlar sırt çantalarına sevdikleri deseni yükleyebilecek, ellerini kullanmadan satranç oynayabilecek, havada duran saksıya şahitlik edebilecek. En yeni teknolojilerin yer alacağı festival, 7'den 70'e ziyaretçilere heyecan verici bir deneyim yaşatacak. 22 Eylül tarihine kadar ilgi çekecek sürpriz etkinliklerle sürecek olan festival, teknoloji meraklılarını buluşturacak.
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Geleceğin teknolojileri ‘Teknoloji Festivali’nde
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