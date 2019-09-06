Saman yüklü kamyon yandı

BUGÜN NELER OLDU

, önceki gün saat 04.00 sularında Ankara Mevlana Bulvarı üzerinde Ankara Şehirler Arası Terminal İşletmesi (AŞTİ) önünde meydana geldi. Özkan Gülbaş idaresindeki kamyonun, Yozgat'tan İzmir'e saman taşırken AŞTİ önünde henüz belirlenemeyen bir nedenle motor kısmından dumanlar yükseldi. Dumanları fark eden sürücü Gülbaş ise itfaiye ekiplerine haber verdi. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevler tonlarca ağırlıktaki samanları tutuşturdu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri Bulvar üzerindeki trafik akışını keserken itfaiye ekipleri de kamyondaki alevlere müdahale etti.kasasındaki saman balyalarındaki yangının sönmemesi üzerine polis ekipleri belediyeden yardım istedi. Olay yerine 3 kepçe ve 2 kamyon ile gelen belediye ekipleri, tonlarca ağırlıktaki saman balyalarını bir bir yola indirdi. Kepçelerin indirdiği saman balyalarına ve kamyona müdahale etmeye devam eden itfaiye erleri, yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından yangını tamamen söndürebildi.