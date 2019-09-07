İlk madalyam altın olsun

Son iki Avrupa Güreş Şampiyonası'nda bronz madalya kazanan milli sporcu Bediha Gün, "Dünya Şampiyonası'ndaki ilk madalyamın altın olmasını istiyorum. Buna yakınım, alabileceğimi düşünüyorum." dedi. 55 kiloda mücadele eden ve 14-22 Eylül tarihlerinde Kazakistan'da düzenlenecek Dünya Güreş Şampiyonası'na ilişkin açıklamalarda bulunan Bediha, "Kamplarımız ağır geçti. Artık sona yaklaştık ve yavaş yavaş maç moduna giriyoruz. Güzel şeyler hedefledik. Şampiyonanın güzel geçeceğine inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

2016 YILINDA TECRÜBESİZDİK

Geçen sene Dağıstan, bu yıl da Romanya'da Avrupa üçüncülüğü elde eden 24 yaşındaki Bediha, Dünya Şampiyonası'nda madalyasının bulunmadığını hatırlatarak, "Dünya Şampiyonası'ndaki ilk madalyamın altın olmasını istiyorum. Buna yakınım, alabileceğimi düşünüyorum. Hazırlıklarımı buna göre yaptım. Olmayacak bir şey yok. 2016 Rio Olimpiyatları'na gitmiştik ve orada biraz tecrübesizdik. Artık tecrübe de kazandık. 2020 Tokyo Olimpiyatları'na tam takım halinde gidip, madalyaları toplayıp gelmek istiyoruz" şeklinde konuştu.