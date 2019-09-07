Milli yumruklar madalya için hazır

BUGÜN NELER OLDU

RUSYA'NIN Ekaterinburg kentinde bugün başlayacak Dünya Şampiyonası 21 Eylül'de sona erecek. Baş antrenör Reimundo Zamora Nunez yönetimindeki Türk Milli Takımı 52 kilo'da Batuhan Çiftçi, 63'te Tuğrulhan Erdemir, 69'da Necat Ekinci, 75'te Serhat Güler, 81'de Bayram Malkan, 91'de Berat Acar ve +91 kilo'da Muhammed Aydın'dan oluşuyor. Milli sporcular ilk müsabakalarına pazartesi günü çıkacaklar. Başantrenör Reymundo Zamora Nunez, şampiyonaya hazır olduklarını belirtip,Her ne kadar zor ve sert bir turnuva olsa da biz de ona göre hazırlanıyoruz. Çalışmalarımızı yapıyoruz. Sporcularıma güveniyorum. Her şeyden önce kendi işime güveniyorum.dedi.