Başkentliler Rubato’ya eşlik etti

BUGÜN NELER OLDU

Alışveriş ve Yaşam Merkezi'nin gerçekleştirdiği Panora Teras Konserleri'nde bu hafta, Türkiye'nin en başarılı enstrüman sanatçılarından oluşan Rubato'yu ağırladı. Rubato, yorumladığı şarkılarla büyük beğeni topladı. Bir kez daha Panora'da Ankaralı dinleyicileri ile Panora'da buluşan Rubato'ya binlerce müziksever hep bir ağızdan eşlik etti. Ahmet Kaya'dan Kenan Doğulu'ya kadar onlarca farklı sanatçının eserlerini kendi yorumlarıyla seslendiren Rubato, konser sonunda kendilerine eşlik eden misafirlere ve AVM yetkililerine teşekkürlerini iletti.