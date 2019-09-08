Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bölgeler Haberleri > Ankara Başkent Haberleri > Başkentliler Rubato’ya eşlik etti

Başkentliler Rubato’ya eşlik etti

Giriş Tarihi: 8.9.2019
Başkentliler Rubato’ya eşlik etti
PANORA Alışveriş ve Yaşam Merkezi'nin gerçekleştirdiği Panora Teras Konserleri'nde bu hafta, Türkiye'nin en başarılı enstrüman sanatçılarından oluşan Rubato'yu ağırladı. Rubato, yorumladığı şarkılarla büyük beğeni topladı. Bir kez daha Panora'da Ankaralı dinleyicileri ile Panora'da buluşan Rubato'ya binlerce müziksever hep bir ağızdan eşlik etti. Ahmet Kaya'dan Kenan Doğulu'ya kadar onlarca farklı sanatçının eserlerini kendi yorumlarıyla seslendiren Rubato, konser sonunda kendilerine eşlik eden misafirlere ve AVM yetkililerine teşekkürlerini iletti.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Başkentliler Rubato’ya eşlik etti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN