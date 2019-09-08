Henüz 20 yaşında ama 5 kitabı var

24 Haziran seçimlerinde seçilme yaşının 18'e indirilmesi ile AK Parti Ankara 2. Bölge 10. sıradan milletvekili aday adayı olan İbrahim Enes Duruay da diğer genç adaylar gibi 18 yaşında milletvekili adayı oldu. Yaşının küçük olmasına rağmen yaptığı aktiviteler ve yazdığı kitaplar ile dikkat çeken, yeniden seçim olsa adaylığımı koymayı düşünürüm diyen Duruay, 18 yaşından beri AK Parti Teşkilatındayım. O gün ki gibi bir atmosfer oluşursa ben yine şansımı denerim" dedi. Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi 1.Sınıf Öğrencisi İbrahim Enes Duruay, AK Parti Ankara İl Gençlik Kollarında Başkan Yardımcısı. Aynı zamanda Hempa Çocuk Derneği'nde başkanlık görevini yürütüyor. 18 yaşından beri teşkilat mensubu yüzlerce gençle sahada gönüllü çalıştıklarını söyleyen ve Duruay, "Biz sürekli olarak kendini yenileyen, yeni projeler üreten bir ekibiz. Sahadayız. Bir gün pazarda limonata dağıtıyoruz, bir gün metroda kitap okuyoruz. Bir gün sokak hayvanları için mama kapları yapıyoruz. Bunu Ankara'nın bütün ilçelerine dağılmış şekilde gerçekleştiriyoruz. Aslında sadece siyasal faaliyetler yürütmek yerine çevreye faydalı olmak için uğraşıyoruz. Örneğin Evliya Çelebi'nin vefat yıldönümünde Ankara Kalesi'nde Ankara'yı nasıl anlatmışsa o şekilde sergiliyoruz" diye konuştu. 5 kitap yazdığını söyleyen ve ilk kitabını 13 yaşında yazan Duruay, "İlk kitabım daha çok derleme bir çalışmaydı. Daha sonra şiirleri odağıma aldığım bir kitap yazdım. Bazen kurgu oldu, hikâye oldu. Bazen roman yazdım. Şu anda yazdığım kitap bir hikâye. Oda sonbaharda çıkacak inşallah" dedi

ŞANSIMI DENERİM

Yeniden seçim olsa adaylığımı koymayı düşünürüm diyen Duruay şunları söyledi: "Yine şansımı denerim. Kendi yaş grubumdan olumlu tepkiler alıyorum. Pek çok arkadaşım Belediye Meclis üyeliğine girip bizde şansımızı deneyelim mi diyenler oluyor. Ya da 2023'te bende aday olmak istiyorum diyenler var. Bence biz gençler olarak belli konularda kendimize güvenimiz yok. Bunun yıkılması lazım. Seçilme yaşının 18 yaşına indirilmesi önemli bir adım oldu."