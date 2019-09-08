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‘Mınık Kasparov’lar hamleleriyle hayran bıraktı

Kahramankazanlı minik satranççılar, ’nce () düzenlenen “ Var” etkinliğinde buluştu

Giriş Tarihi: 8.9.2019
‘Mınık Kasparov’lar hamleleriyle hayran bıraktı
ÇOCUKLARA yönelik etkinlikleriyle fark yaratan Kahramankazan Belediyesi, anlamlı bir organizasyona daha imza attı. Kahramankazan Belediyesi Gençlik Merkezi'nce (KAGEM) düzenlenen "Sokakta Satranç Var" etkinliği ilçedeki minik satranççıları buluşturdu. Minik satranççılar burada rakiplerini mat edebilmek için kıyasıya mücadele etti. Minik satranççılar yaptıkları hamlelerle izleyenleri kendilerine hayran bıraktı. Satranç sever minikleri buluşturan etkinlik renkli görüntülere sahne oldu. Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, belediye olarak çocukların zihinsel ve bedensel gelişimlerine katkı sağlayan spor, sanat ve kültür etkinliklerine önem verdiklerini belirterek, "Sokakta Satranç Var etkinliği de geleceğimizin teminatı, ülkemizin yarınları olan yavrularımızın zihinsel gelişimlerini olumlu yönde katkı sunan bir organizasyon oldu. Etkinliğe katılan tüm yavrularımıza ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.
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‘Mınık Kasparov’lar hamleleriyle hayran bıraktı
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