‘Mınık Kasparov’lar hamleleriyle hayran bıraktı

BUGÜN NELER OLDU

ÇOCUKLARA yönelik etkinlikleriyle fark yaratan Kahramankazan Belediyesi, anlamlı bir organizasyona daha imza attı. Kahramankazan Belediyesi Gençlik Merkezi'nce (KAGEM) düzenlenenetkinliği ilçedeki minik satranççıları buluşturdu. Minik satranççılar burada rakiplerini mat edebilmek için kıyasıya mücadele etti. Minik satranççılar yaptıkları hamlelerle izleyenleri kendilerine hayran bıraktı. Satranç sever minikleri buluşturan etkinlik renkli görüntülere sahne oldu. Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, belediye olarak çocukların zihinsel ve bedensel gelişimlerine katkı sağlayan spor, sanat ve kültür etkinliklerine önem verdiklerini belirterek,ifadelerini kullandı.