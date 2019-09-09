Aşurede lezzet sırları

BUGÜN NELER OLDU

Bakliyatları bir gece önceden suda ıslatın. Ertesi gün nişastadan arındırmak için ayrı ayrı haşlayın, sularını kullanmayın. Aşurenin rengini koyulaştıran ve taneli olan dut kurusu, kuru incir, kuru kayısı gibi meyveler için ön haşlama yapın ancak çıkan suyu kullanmayın. Şekeri, bakliyatların pişmesini engelleyeceği için ilk malzemelerle birlikte değil, son aşamada ekleyin. Tanelerin dibe çökmemesi için çok sıcakken aşureyi kaplara doldurmayın.100 g aşurelik buğday, 50 g pirinç, 65 g nohut, 65 g kuru fasulye, 80 g badem, 80 g fındık, 25 g kırık ceviz, 25 g dolmalık fıstık, 1/2 adet elma, 110 g kuru üzüm, 50 g kuru incir, 25 g vişne kurusu, 50 g kuru kayısı, 25 g kuru dut, 250 g toz şeker, 15 ml gül suyu, 1/4 vanilya çubuğu, 1/2 çubuk tarçın, 0,5 g safran, 1 g tuz, 2 adet karanfil, 1/2 adet portakal kabuğu rendesi ve suyu, 15 gr nişasta (60 ml su ile inceltilecek), 1,25 l su Yapılışı: Aşurelik buğday, pirinç, nohut ve kuru fasulye bir gece önceden suda bekletilir ve her biri ayrı ayrı haşlanır. Badem, ceviz, fındık ve dolmalık fıstık, fırında veya tavada renk alana kadar kavrulur. 1,25 litre su, safran, tuz, karanfil, çubuk tarçın ocağa konulur. Su kaynamaya başladıktan üç dakika sonra karanfil ve tarçın tencereden çıkarılır, bakliyatlar alınır ve kısık ateşte ara sıra karıştırılarak her bakliyat eşit derecede yumuşayıp yemeye hazır oluncaya kadar yaklaşık 15 - 20 dakika pişirilir. Bu sırada küp küp doğranmış elma, vişne kurusu, kuru üzüm, kuru kayısı, dut kurusu, portakal suyu ve portakal kabuğu rendesi ayrı bir yerde biraz yumuşayana kadar yaklaşık 15 - 20 dakika pişirilir ve diğer karışıma ilave edilir. En son şeker ve gül suyu ilave edilip 5 dakika daha pişirilmeye devam edilir. Bu sırada malzemelerin dağılmamasına dikkat edilir. Aşure koyu bir kıvamda tercih ediliyorsa su ile inceltilmiş nişasta eklenebilir, akışkan seviliyorsa böyle bir bağlama işlemi yapılmaz. Aşure ılıdıktan sonra kaplara doldurulur. Üzerini süslemek için nar, Antep fıstığı, Hindistan cevizi, fındık, kuru incir ve kuru kayısı kullanılabilir.