Kahramankazanlı yalnız değil

BUGÜN NELER OLDU

KAHRAMANKAZAN Belediyesi, hasta, yaşlı ve bakıma muhtaç vatandaşları bir an olsun yalnız bırakmıyor. Belediye ekipleri, vatandaşlara sıcak yemekten ev temizliğine, sağlıktan kişisel bakıma kadar birçok alanda ücretsiz olarak hizmet veriyor. Sosyal belediyecilik alanında yaptığı çalışmalarla fark yaratan Kahramankazan Belediyesi, hasta, yaşlı ve bakıma muhtaç vatandaşlarla yakından ilgileniyor. Belediye ekipleri, sürekli olarak ihtiyaç sahibi, yaşlı ve hasta vatandaşları ziyaret ederek, evlerine konuk oluyor. Belediyeye başvuran ya da ziyaretler sırasında talepte bulunan vatandaşlara sıcak yemekten ev temizliğine, sağlıktan ulaştırmaya, ev temizliğinden kişisel bakıma kadar birçok hizmet ücretsiz olarak veriliyor. Talebe göre, çocuk ve yetişkinlere kıyafet, ayakkabı ve ev eşyası yardımı yapılıyor, çocuklu ailelere bebek bezi ve mama gibi temel ihtiyaç malzemeleri veriliyor. İhtiyaç sahiplerine anlaşmalı marketlerden istedikleri malzemeleri alabilmeleri için içerisinde para yüklü olan Gıda Kartlar veriliyor. Aileler böylece istedikleri ürünleri satın alabiliyor. Bu hizmetler ekiplerce her gün sağlanıyor.