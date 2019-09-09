Karatede 3 madalya

BADMİNTONDA

MILLILERIMIZ

BUGÜN NELER OLDU

TÜRKIYE, Japonya'da düzenlenen Karate 1 Premier Lig müsabakalarında 1 gümüş ve 2 bronz madalya kazandı. Başkent Tokyo'daki müsabakalarda Burak Uygur gümüş, Eray Şamdan ve Erkek Kata Milli Takımı ise bronz madalya elde etti. 2020 Tokyo Olimpiyatları'na kota puanı da veren organizasyona 79 ülkeden, 649 karateci katıldı. Türkiye organizasyonda 6 kadın ve 10 erkek sporcuyla yer aldı.Ali Sofuoğlu, Emre Vefa Göktaş ve Enes Özdemir'den oluşan Erkek Kata Milli Takımı ise repesaj finalinde ev sahibi Japonya'yı mağlup ederek üçüncülük kupasının sahibi oldu.GNIEZNO'DA 39 ülkeden 318 sporcunun katıldığı Avrupa Şampiyonası'nda çift erkekler kategorisi sporcuları Nurullah Saraç ve Hasan Berkay Günbaz ile çift bayanlar kategorisi sporcuları Cansu Erçetin ve Yasemen Bektaş yarı finalde elenerek, iki kategoride de şampiyonayı üçüncü tamamladı. Milli sporcular, bronz madalya kazandı. Yarı finalde, Nurullah Saraç ve Hasan Berkay Günbaz, Rus rakipleri Lev Barınov ve Egor Borısov'a 2-0 mağlup olarak üçüncü olurken, takım arkadaşları Yasemen Bektaş ve Cansu Erçetin ise İngiliz rakipleri Estelle Van Leeuwen ve Holly Wıllıams'a 2-0 yenilerek üçüncülükte kaldı. Badminton Federasyonu Başkanı Murat Özmekik, "Badmintonda çift erkeklerde Avrupa derecesi alarak bir ilke imza attık. Henüz 17 yaşındaki gençlerimiz ileride büyük başarılara imza atacaktır" dedi.UKRAYNA'DA düzenlenen RLS Kharkiv Uluslararası Badminton Turnuvası'nda milli sporcular, 1 gümüş ve 2 bronz madalya kazandı. 2020 Tokyo Olimpiyatları'na puan veren organizasyonda tek kadınlarda Neslihan Yiğit gümüş, Özge Bayrak bronz madalya aldı. Çift kadınlarda mücadele eden Bengisu Erçetin ile Nazlıcan İnci de üçüncü olarak bronz madalya elde etti.