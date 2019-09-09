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Köse, Mamak’ta işyeri açtı

Giriş Tarihi: 9.9.2019
Köse, Mamak’ta işyeri açtı
MAMAK Belediye Başkanı Murat Köse, Mamak Çarşı içinde Dünya Döner'in açılışını gerçekleştirdi. Açılışa Köse'nin yanı sıra AK Parti Mamak İlçe Başkanı Mehmet Ali Demir, bölge esnafı ve çok sayıda davetli katıldı. Yeni bir işyerinin açılmasının ekonomik hareketlilik ve yeni istihdam olduğunu kaydeden Köse, "Rekabetin olduğu yerde kalite, kalitenin olduğu yerde de bereket olur. Her açılan işyeri ilçemizin kalkınmasında ve büyümesinde önemli katkı sağlamaktadır. Karar verip sermayesini Mamak'a getirip işyeri açma gayreti olan bütün arkadaşlarımı kutluyorum. Bol kazançlar diliyorum" dedi. Açılış kurdelesini kesen Köse, işletme sahibine hayırlı kazanç temennisinde bulundu.
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Köse, Mamak’ta işyeri açtı
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