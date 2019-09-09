Manuş Baba başkenti coşturdu

BUGÜN NELER OLDU

SONBAHARDA yaz coşkusunu devam ettirecek olan Kerki Solfej'in eylül konserleri Manuş Baba'nın Ankara Vişnelik'teki sahnesi ile başladı. Vişnelik'te ilk kez sahneye çıktığını belirten Manuş Baba, dinleyicilerine müzik dolu bir akşam yaşattı. Ankaralı hayranlarını eteği belinde şarkısı ile selamlayan Manuş Baba, Balat'ta ressam bir arkadaşının yaptığı ve konserlerinde arkasında asılı duran siyah perdeyi de konuklarına takdim etti. Manus Baba, "İkinci albümün yayınlanmasından bugüne yaklaşık 50.000 km kilometre yol yaptık. Arkamda gördüğünüz perde Türkiye'nin en fazla uzun yol yapan perdesidir sanırım. Dili olsa da konuşsa, ne hallerimize ne sevinçlerimize, ne hüzünlerimize şahit olmuştur. Bu turnenin sonunda bir km bakımına göndereceğiz sanırım kendisini" diyerek dinleyicilerini güldürdü. Konseri boyunca keyifli ve enerjik hallerini seyircisine de geçiren Manuş Baba sahnede kaldığı süre boyunca birbirinden güzel şarkılar seslendirdi.