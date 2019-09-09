Satıştan payımızın peşindeyiz

Gençlerbirliği Kulübü, Galatasaray'ın Büyükşehir Belediye Erzurumspor'dan renklerine bağladığı Taylan Antalyalı'nın transfer sürecine ilişkin açıklama yayımladı. Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, transfer sürecinin ilk günden itibaren titizlikle takip edildiği belirtildi. Taylan'ın, bir sonraki satıştan pay maddesiyle Erzurumspor'a gönderildiği vurgulanırken, "Taylan, bizzat onursal başkanımız İlhan Cavcav'ın Bucaspor'dan, dönemin şartlarına göre yüksek bir meblağ ile kulübümüze kazandırdığı bir isimdi. Taylan'daki cevherin farkında olduğumuz için Erzurumspor'a verirken 'Yüzde 40 sonraki satıştan pay' maddesi koyduk. Erzurumspor da bunu kabul etti ama şimdi Galatasaray'a transferinde bonservis ödenmemesi söz konusu oldu. Bonservis bedeli yok ama fahiş imza parası herkesin dilinde"
ifadeleri kullanıldı.
"TAYLAN'IN KENDİSİNİ YIPRATIYORLAR"
Kulübünden 450 bin TL alacağına karşılık kontratını feshedip 4 milyon TL imza parası alan Taylan için Gençlerbirliği kulübü, "Süreci, avukatlarımız aracılığıyla titizlikle takip ediyoruz. Başlattığımız hukuki çalışma titizlikle sürmektedir. Kulüplerin ekonomileri, yaptıkları işler, en ufak hareketlerine kadar didik didik inceleniyorken, hukuka güvenmekten başka çaremiz yok. Genç futbolcuyu yıpratmadan, sürecin hukuki araştırmasını yapıyoruz. İki güzide kulübümüzün yöneticilerinin, yazılan, konuşulan yöntemlere başvurduklarına, hatta pırlanta gibi bir gencimizin de böyle işlere alet edildiğine ihtimal vermiyoruz. Bu hukuki takibi, hakkımızı korumak, hakkımızı aramak için yapıyoruz"
denildi.
"SİZ DE ZARAR GÖRÜRSÜNÜZ"
"Sonraki satıştan pay"
maddesinin birçok transferde kullanıldığı vurgulanırken, "Bunun suistimal edilmesi, arkadan dolaşılarak ayak oyunlarıyla devre dışı bırakılması, sonuçta tüm kulüplere zarar verecektir. Sadece bizim gibi yetiştirici kulüpler değil, bugün bu yollardan faydalanarak günü kurtardığını, transferi kotardığını zannedenler, yarın en büyük zararı görecektir"
değerlendirmesinde bulunuldu. Öte yandan Gençlerbeirliği Başkanı Murat Cavcav da, A SPOR
'a konuyla ilgili açıklama yaptı. Cavcav, "Adı geçen iki kulübe de bu iddialar yakışmıyor. Konu avukatlarımızın takibinde. Bu işin peşindeyiz, biz yetiştirdik, piyasaya sürdük. Çok üzgünüz, çok çirkin işler bunlar" dedi.