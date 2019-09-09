Satıştan payımızın peşindeyiz

BUGÜN NELER OLDU

Gençlerbirliği Kulübü, Galatasaray'ın Büyükşehir Belediye Erzurumspor'dan renklerine bağladığı Taylan Antalyalı'nın transfer sürecine ilişkin açıklama yayımladı. Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, transfer sürecinin ilk günden itibaren titizlikle takip edildiği belirtildi. Taylan'ın, bir sonraki satıştan pay maddesiyle Erzurumspor'a gönderildiği vurgulanırken,ifadeleri kullanıldı.Kulübünden 450 bin TL alacağına karşılık kontratını feshedip 4 milyon TL imza parası alan Taylan için Gençlerbirliği kulübü, "Süreci, avukatlarımız aracılığıyla titizlikle takip ediyoruz. Başlattığımız hukuki çalışma titizlikle sürmektedir. Kulüplerin ekonomileri, yaptıkları işler, en ufak hareketlerine kadar didik didik inceleniyorken, hukuka güvenmekten başka çaremiz yok. Genç futbolcuyu yıpratmadan, sürecin hukuki araştırmasını yapıyoruz.denildi.maddesinin birçok transferde kullanıldığı vurgulanırken,değerlendirmesinde bulunuldu. Öte yandan Gençlerbeirliği Başkanı Murat Cavcav da,'a konuyla ilgili açıklama yaptı. Cavcav, "Adı geçen iki kulübe de bu iddialar yakışmıyor. Konu avukatlarımızın takibinde. Bu işin peşindeyiz, biz yetiştirdik, piyasaya sürdük. Çok üzgünüz, çok çirkin işler bunlar" dedi.