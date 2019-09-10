Guliyev ve Er ABD’ye karşı!

AVRUPA Atletizm Birliği Başkanlığı tarafından 1980'den önce ülkeler arasında yapılan atletizm maçlarının yeniden canlandırılmasına yönelik bir proje olan ABD ile Avrupa ikili müsabakası (The Match USA-Europe), Belarus'ta yapılıyor. Proje kapsamında ABD-Avrupa yarışması gerçekleştirilecek. Belarus'un başkenti Minsk'te dün başlayan organizasyonda Ramil Guliyev ve Necati Er, Avrupa karması formasıyla mücadele edecek. Bu yıl Avrupa Oyunları'nın düzenlendiği Dinamo Stadı'ndaki mücadelede Avrupa ve ABD takımlarında her branşta dörder isim yarışacak. Erkekler ve kadınlarda 19'ar branşta yarışmaların yapılacağı ABD-Avrupa maçında; birincilere 7 bin Euro, sekizincilere ise 500'er Euro olmak üzere çeşitli miktarlarda para ödülü de dağıtılacak.

RAMİL TANITIM ELÇİSİ

Yarışmalarda dünya şampiyonu Ramil Guliyev 200 metrede, Avrupa 23 yaş altı şampiyonu Necati Er ise üç adım atlamada Avrupa formasıyla piste çıkacak. Aynı zamanda organizasyonun tanıtım elçisi olan Ramil Guliyev ile 200 metrede Avrupa'yı Richard Kilty (Britanya), Marcus Lawler (İrlanda) ve Eseosa Desalu (İtalya) temsil edecek. Necati Er ise üç adım atlamada Benjamin Williams (Britanya), Nazım Babayev (Azerbaycan) ve Jean-Marc Pontvianne (Fransa) ile birlikte Avrupa forması giyecek.