Zafer Parkı’na bisiklet yolu

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Ağustos Zafer Parkı' içindeki bisiklet yolu yapım çalışmalarında son aşamaya gelindi. Büyükşehir Belediyesi'nin, 'Bisiklet Yolları Projesi' kapsamında kentin farklı noktalarında bisiklet yolları açılarak hizmete girmeye başladı. Proje kapsamında Ankara Şehirlerarası Otobüs Terminali (AŞTİ) yanında başkentlilerin kullanımına sunulan '30 Ağustos Zafer Parkı' içerisinde 2 bin 500 metre uzunluğunda bisiklet yolunun yapımı gerçekleştirildi. AŞTİ'nin yanındaki Zafer Parkı'nda başkentliler, yeşillikler arasında güvenli ve huzurlu bir şekilde keyifle pedal çevirebilecek.