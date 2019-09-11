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Ankaragücü yönetimi taraftara kulak verdi!

Giriş Tarihi: 11.9.2019
Ankaragücü yönetimi taraftara kulak verdi!
SÜPER Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü yönetimi, bilet fiyatlarından yeniden düzenleme yaptı. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu'nda, taraftarlardan Ankara'da oynanacak müsabakalardaki bilet fiyatlarının yüksekliği ve yeniden düzenlenmesi yönünde talep oluştu. Açıklamada, "12. adam olarak, deplasmanda ve sahamızda takımımızı yalnız bırakmayan taraftarlarımızın bu talebi, yönetim kurulumuzca değerlendirilmiş olup, bilet fiyatlarında indirime gidilmesi hususunda karar alınmıştır" denildi.
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Ankaragücü yönetimi taraftara kulak verdi!
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