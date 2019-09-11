Büyükşehir meclis toplantısına damga vuran soru: nerede verdığın servıs sözü?

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın propaganda çalışmaları sırasında "Yardım alan ailelerin çocuklarını okutacağız, onların servis paralarını belediye olarak biz ödeyeceğiz" dedi. AK Parti Meclis Üyesi Edip Balcı, Büyükşehir Belediye Meclisi'nin önceki gün yapılan Eylül ayı toplantısının birinci oturumunda önerge verdi. Önerge okundu. Edip Balcı önergesinde "Yardım alan ailelerin çocuğunu okutacağız ve bu ailelerin servis ücretini biz ödeyeceğiz ayrıca okullara hijyen yardımı yapacağınızı, demiştiniz. Bugün itibariyle okullar açıldı. Seçim öncesinde söylediğiniz bu vaatleri ne zaman gerçekleştireceksiniz, söz konusu ailelerin servis ücretlerini ne zaman ödeyeceksiniz? Okullara hijyen yardımını ne zaman gerçekleştireceksiniz?Bu vaatlerinizi bekleyen Ankaralılar adına sormak istiyorum" dedi.

PİLOT ILÇE AMA VAR YARDIM YOK

Sorulara yazılı olarak cevap vereceğini belirten Mansur Yavaş, başkanlık kürsüsünden "Bu konuda çalışma başlattık. Altındağ'ı pilot bölge seçtik. Epey çalışma yaptık" dedi. Belediye yetkilileri de ön çalışmaların başladığını Altındağ'da başarılı olunur ise tüm Ankara genelinde programın uygulanacağını vurguladı ve henüz hiçbir yardım yapılmadığı söylendi. Mansur Yavaş başkanlığında gerçekleştirilen meclis toplantısının açılışında, Büyükşehir Belediyesi'nin 2019-2024 yıllarına ait Stratejik Planı ile EGO Genel Müdürlüğü'nün 2019-2024 yıllarına ait Stratejik Planına ilişkin Başkanlık yazısının Meclis'in son günü görüşülmek üzere ertelenmesi kararı alındı. Toplantıda ayrıca, BELMEK ve BELTEK kursiyerlerinden kayıt ücreti alınmaması uygulamasının devamına oy birliği ile karar verildi. Mansur Yavaş, seçim öncesi vaatleri arasında belediyeden yardım alan ailelerin çocuklarının eğitimiyle ilgili destek konusunda soru önergesinin okunması üzerine, bu konuda çalışmaların devam ettiğini, Altındağ bölgesini pilot bölge seçtiklerini söyledi.



OKULLAR AÇILDI YARDIM YAPILMADI

SORU önergesinin sahibi Edip Balcı şunları söyledi: "Mansur yavaşın bir TV kanalında ifade ettiği ve sonrasında da vaatleri arasında yer alan sosyal yardım alan ailelerin çocuklarını okutacağını ve bu çocukların servis ücretlerini biz ödeyeceğiz vaadini okulların açıldığı gün belediye meclisinde kendisine sorduk. Ankara 1 milyon 90 bin öğrenci ders başı yaptı. Ve bu vaadi biz de mecliste kendisine hatırlattık ve sorduk. Seçim zamanında her şey çok rahat söyleniyor. Çok rahat ifade ediliyor. Gerçekleşmesi zor vaatler bile konuşuluyor daha sonra bunlar yerine getirilmezse vatandaşın gözünde olumsuz olarak algı oluşturacaktır. Bu saatten sonra Mansur beyin özellikle seçim öncesinde vermiş olduğu vaatleri yerine getirmesini bekliyoruz. Bunları hatırlatmakta bizim görevimiz. Bu döneme yetişmedi 2. döneme yetişir mi bilmiyorum. Sosyal yardım alanlara yapılacak olan bu yardımın takipçisi olacağız."