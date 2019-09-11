Cengiz Aytmatov’a doğumunun 90. yılında Türkiye vefası

BUGÜN NELER OLDU

edebiyatına 'bozkırın bilgesi' olarak damga vuran ünlü yazar Cengiz Aytmatov, doğumunun 90.yıl dönümünde ölümsüz eserleriyle anılıyor. Millî Eğitim Bakanlığı bünyesinde projeyi yürüten Anadolu Mektebi, Türkiye'den Aytmatov'un eserlerinin okumuş 36 öğrenciyi yazarın memleketi Kırgızistan'a götürdü. 8-13 Eylül'de düzenlenecek 'Kültür Köprüsü' projesiyle Anadolu Mektebi öğrencilerinin Cengiz Aytmatov sunumları ile yer alacağı panellerin yanı sıra; yazarın eserlerine konu ve ilham olmuş Kırgızistan'ın tarihi, doğal ve kültürel yerlerine de "Kültür ve Coğrafya Okuma" amaçlı geziler de yer alacak. Özellikle "Gün Olur Asra Bedel" kitabının unutulmaz mekânı olan Ata - Beyit ve "Beyaz Gemi" eserinde anlatılan Issık Göl, öğrenciler programı ömre bedel kılacak mekânlardan olacak.