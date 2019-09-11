Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bölgeler Haberleri > Ankara Başkent Haberleri > Cengiz Aytmatov’a doğumunun 90. yılında Türkiye vefası

’a doğumunun 90. yılında vefası

BURAK ERDEM ÇELİK
BURAK ERDEM ÇELİK Ankara Başkent Haberleri
Giriş Tarihi: 11.9.2019
Cengiz Aytmatov’a doğumunun 90. yılında Türkiye vefası
DÜNYA edebiyatına 'bozkırın bilgesi' olarak damga vuran ünlü yazar Cengiz Aytmatov, doğumunun 90.yıl dönümünde ölümsüz eserleriyle anılıyor. Millî Eğitim Bakanlığı bünyesinde projeyi yürüten Anadolu Mektebi, Türkiye'den Aytmatov'un eserlerinin okumuş 36 öğrenciyi yazarın memleketi Kırgızistan'a götürdü. 8-13 Eylül'de düzenlenecek 'Kültür Köprüsü' projesiyle Anadolu Mektebi öğrencilerinin Cengiz Aytmatov sunumları ile yer alacağı panellerin yanı sıra; yazarın eserlerine konu ve ilham olmuş Kırgızistan'ın tarihi, doğal ve kültürel yerlerine de "Kültür ve Coğrafya Okuma" amaçlı geziler de yer alacak. Özellikle "Gün Olur Asra Bedel" kitabının unutulmaz mekânı olan Ata - Beyit ve "Beyaz Gemi" eserinde anlatılan Issık Göl, öğrenciler programı ömre bedel kılacak mekânlardan olacak.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Cengiz Aytmatov’a doğumunun 90. yılında Türkiye vefası
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN