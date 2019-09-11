Genç judocular, Avrupa Şampiyonası’na hazır

BUGÜN NELER OLDU

FINLANDIYA'DA düzenlenecek Gençler Avrupa Judo Şampiyonası'nda Türkiye'yi 5 kadın ve 6 erkek milli judocu temsil edecek. Vantaa kentinde yarın ferdi ve karma takımlar müsabakalarında Türkiye'yi 5 kadın ve 6 erkek judocu temsil edecek. İlk kafile bu sabah hava yoluyla İstanbul'dan Finlandiya'ya hareket etti. İkinci milli takım kafilesi de yarın İstanbul'dan hava yoluyla şampiyonanın yapılacağı ülkeye uçacak. 44 ülkeden 156'sı kadın ve 202'si erkeğin kayıt yaptırdığı organizasyonda, ay-yıldızlı sporcular ve müsabaka günleri şöyle: