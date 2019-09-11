Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bölgeler Haberleri > Ankara Başkent Haberleri > İlk ders zili çaldı

İlk ders zili çaldı

Giriş Tarihi: 11.9.2019
İlk ders zili çaldı
2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı açılış töreni Mamak Şehit Arslan Kulaksız İlkokulu'nda gerçekleştirildi. Törene Mamak Kaymakamı Ziya Polat, Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Mamak İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Özel, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı. Öğrenci şiirleri ve gösterilerin yer aldığı törende, sınıfları dolaşan protokol üyeleri okula yeni başlayan öğrencilere hediye verdi. Sınıflardaki sıralara oturan protokol üyeleri, miniklerle sohbet ederek, heyecanlarına ortak oldu. Ardından, okulun tasarım ve beceri atölyelerinin açılışı gerçekleştirildi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
İlk ders zili çaldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN