İlk ders zili çaldı

BUGÜN NELER OLDU

-2020 Eğitim-Öğretim Yılı açılış töreni Mamak Şehit Arslan Kulaksız İlkokulu'nda gerçekleştirildi. Törene Mamak Kaymakamı Ziya Polat, Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Mamak İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Özel, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı. Öğrenci şiirleri ve gösterilerin yer aldığı törende, sınıfları dolaşan protokol üyeleri okula yeni başlayan öğrencilere hediye verdi. Sınıflardaki sıralara oturan protokol üyeleri, miniklerle sohbet ederek, heyecanlarına ortak oldu. Ardından, okulun tasarım ve beceri atölyelerinin açılışı gerçekleştirildi.