Meliha: Hayalinizin peşinden gidin

BUGÜN NELER OLDU

A MILLI Voleybol Takımı'nın Bosna Hersek asıllı yıldızı Meliha İsmailoğlu ise "İlk kez dört ülkenin ortaklaşa düzenlediği bir Avrupa Şampiyonası oldu. O yüzden tarihin en uzun şampiyonası oldu. Neredeyse 21 gün süren oldukça zor ve uzun bir turnuvaydı. Maçları tek tek oynayarak, rakiplerimizi tanıyarak, her gün artan performans sergilediğimizi düşünüyorum. Bu yüzden bu takımla gurur duyuyorum. Çeyrek finalde de çok zor bir rakiple karşılaştık. Kağıt üzerinde belki bizden daha güçlü görünen Hollanda ile oynadık. Maçı kazanarak yarı finale çıktık. Yarı finalde 'acaba olur mu' diyerek finale çıktık. Son 2 sayı farkla finali kaybettik. İçimizde biraz buruk duygular var ama Avrupa ikincisi olmak da büyük bir gurur gerçekten" diye konuştu. Tüm kız ve erkek çocuklarının hayallerinin peşinden gitmesi gerektiğini belirten Meliha İsmailoğlu, "Spor ile uğraşan tüm kız ve erkek çocuklarına 'hayalinizin peşinden gidin' demek istiyorum. Her zaman çok çalışın. Çalışmayı bırakmayın. İnanın ki birçok kez düşebilirsiniz, ikinci olabilirsiniz belki de yenilebilirsiniz ama hepsi bir ders olsun. Hiçbir zaman vazgeçmeyin ve hayalinizin peşinden koşun" açıklamasını yaptı.