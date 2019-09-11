Osmanlıspor gençlerle zırveye oynayacak

TFF 1. Lig takımlarından Osmanlıspor, kadrosunun büyük kısmını oluşturan genç oyuncuların enerjisiyle zirve yarışında yer almak istiyor. G.Saray'dan transfer edilen 20 yaşındaki sağ bek Ali Ülgen,
lige Boluspor galibiyetiyle iyi başladıklarını, daha sonra bir mağlubiyet ve bir beraberlik aldıklarını belirterek, "Takım olarak genciz ama her şeyin üstesinden gelebileceğimizi düşünüyorum. Şampiyonluk için çok erken. Bursaspor maçından inşallah galibiyetle döneriz" dedi. Forvet oyuncusu Mertan Caner Öztürk de sezona iyi çalışarak başladıklarını dile getirerek, "Daha iyi olabiliriz. İlerleyen haftalarda bunu herkes görecek. Play-off da hedefimiz olabilir. İsimli oyuncu alıp çok fazla yatırım yapıp başarısız olan takımları daha önceki yıllarda gördük. Sahada herkes eşit oluyor"
diye konuştu.