Osmanlıspor gençlerle zırveye oynayacak

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TFF 1. Lig takımlarından Osmanlıspor, kadrosunun büyük kısmını oluşturan genç oyuncuların enerjisiyle zirve yarışında yer almak istiyor.lige Boluspor galibiyetiyle iyi başladıklarını, daha sonra bir mağlubiyet ve bir beraberlik aldıklarını belirterek, "Takım olarak genciz ama her şeyin üstesinden gelebileceğimizi düşünüyorum. Şampiyonluk için çok erken. Bursaspor maçından inşallah galibiyetle döneriz" dedi. Forvet oyuncusu Mertan Caner Öztürk de sezona iyi çalışarak başladıklarını dile getirerek,diye konuştu.