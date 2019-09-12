Başkan bugün çok gergınsınız

Ankara Büyükşehir Belediye Meclis Toplantısı eylül ayı ikinci oturumu, çocuk koruma evlerinin kapatılmasıyla ilgili ikinci kez konuşma yapmak isteyen Mamak Belediye Başkanı Murat Köse'ye söz hakkı verilmediği gerekçesiyle AK Parti Grubunun protestosuna sahne oldu. Toplantıda, Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, çocuk koruma evlerinin kapatılması konusunda gündem dışı söz aldı.

'ANKARALILAR BEYANINIZA İNANDI'

Köse şunları söyledi: "Çocuk koruma evlerinin kapatılmasını durdurduğunuzu söylediniz. Hiçbir belediye başkanının yetimleri sokağa bırakmayacağını da ifade ettiniz. Bu beyanınıza biz de vatandaşlar da inandı. Bu evlerdeki çocuklara yapılan baskılar sonucu zorla imza atılan belgelerle evden çıkarılan çocuklardan geriye kaç tane çocuk ve kaç tane ev kaldı? Baskılara dayanamayıp buradan çocuklarını almak durumunda kalıp mağduriyetinden dolayı mahkemeye giden ve çocukların evden dışarı çıkarılmasıyla ilgili uygulamayı ve sonucu mahkemeye götüren yürütmeyi durdurma kararı alan aileler var mı? Böyle bir yürütmeyi durdurma kararı varsa bu kararla ilgili bugüne kadar yaptıklarınızı sormak istiyorum. 'Öksüz ve yetim çocukların sokağa bırakılmasına gönlümüz asla razı olmaz. Onların da diğer çocuklar gibi şefkate, merhamete, güvenliğe ve sıcak bir yuvaya ihtiyacı vardır. Çocuklar bizim geleceğimizdir. Tahliyeleri durdurduk' dediniz tahliyeler durmadı"

'KONUŞMAYIN SÖZ VERMİYORUM'

Başkan Yavaş sorulara cevap verirken yasal zorunluluk yüzünden kapatmaya gittiklerini ancak çocukları mağdur etmediklerini söyledi. Yavaş, "Çocuklar giydirildi. Ceplerine harçlıkları verildi. Kaç ev kaldığını bilmiyorum. Açık da varsa kapatacağız. Tecavüz vakası var ortada. Sen çocukları seviyorsun da biz mi sevmiyoruz? Çocukları sen düşünüyorsun da ben mi düşünmüyorum?" dedi. Murat Köse tekrar söz alarak sorularına cevap verilmesini istedi. Ancak Yavaş, "Konuşmayın, söz hakkı vermiyorum, yeter. Konu kapanmıştır. Siz iftira atıyorsunuz. Bu çocuklar bayramda giydirildi, harçlıkları verildi. Bu çocuklara şu an bakamam, yetkim yok" ifadelerini kullandı.

'DURDURMA KARARINA UYMAM'

AK Parti Grup Başkanvekili Mümin Altunışık, Başkan Yavaş'a "Mahkemenin vermiş olduğu kararı açıklayabilir misiniz? Mahkemenin verdiği yürütme kararı var. Anladığımız kadarıyla mahkeme buraların yeniden açılmasını istiyor" dedi. Mahkeme kararını doğrulayan Yavaş, "30 gün içinde uygulanması gerekiyor. Ancak konusu suç olan durdurmaya uymayız. 5-10 yaşındaki çocuklara bakamam" diye karşılık verdi. Mümin Altunışık, "Bugün çok gerginsiniz. Tavrınız çok kırıcı" dedi. Mansur Yavaş, "Gergin olmamım bir sebebi vardır" diye karşılık verdi. Altunışık'ın "Burada tecavüz vardır, diyorsunuz. Varsa olmuşsa bununla ilgili gereken işleri yaptırın" diye konuştu. Yavaş, "Karakol evrakı var. Vereyim. Çocukları istismar ediyorsunuz, çocuk sevgisini yetim sevgisini istismar ediyorsunuz" dedi. Mümin Altunışık gerginlik üzerine AK Parti Grup üyelerini "Arkadaşlar salonu terk ediyoruz" dedi.

'AĞAÇLAR KESİLDİ SESİNİZ ÇIKMADI'

MECLIS toplantısında söz alan AK Parti Gölbaşı Belediye Meclis Üyesi Osman Karaaslan, Eskişehir Yolu Dumlupınar Caddesi'nde yol yapımı ile alakalı kesilen ağaçların resimlerini gösterdi. "Bunu yapanları kınıyorum" diyen Karaaslan, "Başkan seçim kampanyasında yeşil kuşak projeniz vardı. Ankara'yı daha yeşil Ankara yapacağız projeniz vardı. Geçen hafta Dumlupınar Bulvarı'nda ağaçlar kesildi. Yol yapımı için bu ağaçlar kesilirken daha yeşil Ankara deyip hayata geçireceğiniz Ankara projesi ağaçlar kesilirken ne sizin şahsınız ne de CHP hiçbir ses çıkmadı. Bu ağaçlar kesilmeyip yerinden sökülüp başka yere aktarılsaydı daha çevreci daha yeşil Ankara olması yönünde hareket edilebilirdi. Daha yeşil Ankara'yı bu şekilde mi yapacaksınız?" diye konuştu. Mansur Yavaş, "Kocaman bir yeşil kuşak projesiyle orada kesilen ağaçlarla nasıl bir ilgi kurduğunu anlamak mümkün değil" dedi.



OTOPARKA YÜZDE 900 ZAM İSTİYOR

BÜYÜKŞEHIR Belediye Başkanı Yavaş, AK Partili Mustafa Tuna döneminde 1 TL'ye indirilen otopark ücretine zam istedi. Yavaş, Belediye Meclisi onaylarsa 24 saat için 10 TL otopark ücreti alacak. Başkanlık yazısında ucuz olduğu için otoparkların dolu olması ve bundan vatandaşların şikâyet etmesi zamma neden gösterildi. Zam isteği meclisten komisyona havale edildi. İşte Büyükşehir Belediyesi'nin istediği zam:

TARİFE BİRİM FİYAT PARA BİRİMİ

0-30 DK SAAT ÜCRETSİZ

3 SAATE KADAR SAAT 5.00 (KDV DÂHİL) TL

6 SAATE KADAR SAAT 6.00 (KDV DÂHİL) TL

9 SAATE KADAR SAAT 7.00 (KDV DÂHİL) TL

12 SAATE KADAR SAAT 8.00 (KDV DÂHİL) TL

24 SAATE KADAR SAAT 10.00 (KDV DÂHİL) TL

AYLIK ABONMAN GÜN 300.00 (KDV DÂHİL) TL