Altındağlı kadınlar için yeni eğitim dönemi başlıyor

ALTINDAĞ'IN altın kadınları ev ekonomilerine destek vermek, el becerilerini geliştirip mesleğe dönüştürmek, sanatsal, kültürel, sportif faaliyetlerde bulunmak ve yeni başarı hikayeleri yazmak için yeniden bir araya geliyor. 24 farklı mahallede bulunan ve üye sayısı 65 bine ulaşan 24 kadın Eğitim ve Kültür Merkezi'nde, 2019-2020 kurs dönemi kayıtları başladı. 9 Eylül tarihinde başlayan kayıtlar, 30 Eylül Pazartesi gününe kadar devam edecek. Altındağ Belediyesi Kadın Eğitim ve Kültür Merkezlerinde bu yıl, 90 ayrı branşta hobi ve meslek edindirme kursu verilecek. Meslek edindirme ve hobi kurs kayıtları için başvurular Kadın Eğitim ve Kültür Merkezleri'nden gerçekleştirilecek. Merkezlere üye olmak ve ücretsiz kurslara kayıt yaptırmak için yalnızca nüfus cüzdanıyla merkezlere başvurmak yeterli.

KADINLAR IÇIN HER ŞEY DÜŞÜNÜLDÜ

Kadın Eğitim ve Kültür Merkezleri'nde yeni eğitim ve öğretim yılında, eğitim yine en ön planda. Okuma yazma, İngilizce, Arapça, Osmanlıca, işaret dili, diksiyon ve bilgisayar ile eğitim hayatlarına katkıda bulunacak olan kadınlar; drama, tiyatro, modern dans ve halk oyunları kurslarıyla ise özgüven depolayacak. Resim, yağlı boya, gümüş kazaziye, takı tasarımı, ebru, tezhip, hat, ahşap boyama, kumaş boyama, kırk yama, el örgüsü ve minyatür gibi el becerisi kurslarıyla ise el becerilerini geliştirecek.