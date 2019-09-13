Davıs’te rakıp danımarka

BUGÜN NELER OLDU

Erkek Tenis Milli Takımı, Avrupa- Afrika Bölgesi 2. Küme'de deplasmanda Danimarka ile karşılaşacak. Davis Kupası Avrupa-Afrika Bölgesi 2. Küme'de Türk Milli Takımı Danimarka ile mücadele edecek. Dani-marka'nın Aarhus kentinde bugün ve yarın yapılacak mücadelelerde, kaptanlığını Haluk Akkoyun'un üstlendiği milli kadroda Cem İlkel, Altuğ Çelikbilek, Ergi Kırkın, Sarp Ağabigün ve Yankı Erel yer alıyor. Eşleşmeyi kazanan ekip, Uluslararası Tenis Federasyonu'nun (ITF) 2020'den itibaren yürürlüğe girecek yeni turnuva formatına göre 1. Küme play-off'ları'na, kaybeden ise 2. Küme play-off'ları'na gidecek