Haltercilerimiz Tayland’da madalya peşinde

MILLI sporcularımız, 18-27 Eylül tarihlerinde Tayland'da düzenlenecek Dünya Halter Şampiyonası'nda madalya mücadelesi verecek. Şampiyonada Türkiye'yi altışar erkek ve kadın sporcu temsil edecek.
Halter Federasyonu Başkanı Tamer Taşpınar, şampiyonanın aynı zamanda kota yarışması olacağına dikkati çekerek, "Onun için Tayland'daki şampiyonayı önemsiyoruz. Erkek ve kadın sporcularımızdan altın, gümüş ve bronz madalya beklentimiz var. Sayı olarak bir şey diyemem ancak 3-4 madalya bekliyoruz. Bu sayı artabilir de"
ifadelerini kullandı.