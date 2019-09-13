Hem annesi hem hocası

Kamelya Tuncel, Azerbaycan'da 16 Eylül'de başlayacak Dünya Ritmik Cimnastik Şampiyonası için hazırlıklarını Başkent Ankara'da sürdürüyor. Dünya Şampiyonası'nda ikinci kez mindere çıkacak olan milli sporcu, çalışmalarını antrenörü, aynı zamanda annesi olan Rus Elena Tuncel ile gerçekleştiriyor. Cemal Alpman Cimnastik Salonu'nda günde ortalama 6 saat çalışan ve 6 yaşından bu yana bu sporla uğraşan Kamelya, "Hedefim ilk 20'ye girip 2020 Tokyo Olimpiyatları için kota kazanmaya bir adım daha yaklaşmak. Bu şampiyonada ilk 20'ye girmem olimpiyatları gitme şansımı arttırıyor. Eğer 2020 yılında Tokyo'da yapılacak olan olimpiyatlara gidebilirsem ritmik cimnastikte olimpiyata katılan ilk sporcu olacağım" ifadelerini kullandı.

SALONDA TAM 11 SENE BİRLİKTE

KAMELYA Tuncel, 11 yıldır annesiyle çalıştığını belirterek, " İlk olarak antrenörlük yapıyor. Annelik ikinci planda kalıyor. Çünkü anneliği evde yapıyor. Buradaki çalışmaları eve götürmemeye gayret ediyoruz, salonda bırakmaya çalışıyoruz" derken annesi Rus Elena Tuncel ise, "Umarım Dünya Şampiyonası'nda yarışma şansı olur ve güzel bir sonuç alır. Her gün 6 saat çalışıyoruz. Anne olarak daha yumuşak davranıyorum. Ama antrenör olunca biraz daha sert davranıyorum. Bunun dengesini sağlamak zorundayım" ifadelerini kullandı.