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Annelere “” semineri

Giriş Tarihi: 14.9.2019
Annelere “Sağlıklı nesiller” semineri
AILE ve çocuklara ilişkin hassasiyet gösteren, aile eğitimlerine önem veren Sincan Belediyesi, İlçe Sağlık Müdürlüğü ile ortaklaşa etkinlik düzenledi. Sağlıklı Yaşam Haftası kapsamında anne-çocuk oyun evinde "Sağlıklı Nesiller" konulu seminer verildi. Toplumsal değer seminerlerinden, çocuk eğitimi seminerlerine, ailede iletişim seminerlerinden sağlık seminerlerine kadar pek çok konuda vatandaşları bilgilendiren Sincan Belediyesi, İlçe Sağlık Müdürlüğü işbirliği ile "Sağlıklı Nesiller" konulu etkinlik düzenledi.
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Annelere “Sağlıklı nesiller” semineri
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