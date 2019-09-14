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Evinde yaptığı uçağını uçurmak için gün sayıyor

Giriş Tarihi: 14.9.2019
Evinde yaptığı uçağını uçurmak için gün sayıyor
KENDI atölyesinde ürettiği parçalarla evinin balkonunda kendi uçağını yapan Alper Sarısan, uçağın yüzde 70'lik kısmını bitirdi. Mühendislik Fakültesi mezunu olan Alper Sarısan, 3 yıl önce 15 Temmuz Hain Darbe Girişimi sırasında gazi oldu. Yaralarının iyileşmesi için evde dinlendiği sırada internetten araştırarak Cri-Cri (Tek personelli uçaklara) merak salan Sarısan, 3 yıl önce evinin balkonunda kendi uçağını yapmaya başladı. Masrafların tamamını tek başına üstlendiğini söyleyen Sarısan, uçağın yüzde 70'lik bölümünün bittiğini ifade etti.
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Evinde yaptığı uçağını uçurmak için gün sayıyor
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