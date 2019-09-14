Faiz indirimi, kredi tabanını genişletecektir

BUGÜN NELER OLDU

OSTIMSanayici ve İşinsanları Derneği Başkanı Süleyman Ekinci, Merkez Bankası'nın faiz indiriminin ekonomiye yansımalarının olumlu olacağına inandıklarını söyledi. Merkez Bankası'nın faiz indirimini değerlendiren OSİAD Başkanı Süleyman Ekinci, faizlerin yüksek olmasının her zaman KOBİ'lerin finansmana erişimini zorlaştırdığını, bunun da toplumda sosyal ve ekonomik düzenin dengesini kuran KOBİ'leri kredi temininde sıkıntıya soktuğunu söyledi. Başkan Ekinci, faiz indirimi ile kredilerin tabana yayılmasını beklediklerini belirti.