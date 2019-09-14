Mor Menekşeler Erzurum avında

BUGÜN NELER OLDU

TFF 1. Lig 4. hafta karşılaşmasında Başkent ekibi Keçiörengücü bugün evinde Erzurum'u ağırlayacak. 15.30'da Aktepe Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı Direnç Tonusluoğlu yönetecek. Lige deplasmanda Eskişehirspor ile 1-1 berabere kalarak başlayan Başkent ekibi bir sonraki hafta Ankara derbisinde Osmanlıspor ile karşı karşıya geldi. Bu mücadeleden 1-0 galip ayrılan mor-beyazlılar bu sonucun ardından puanını dörde yükseltti.